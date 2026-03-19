Horst Jakob, Vorsitzender der Numismatischen Gesellschaft Meiningen, präsentiert die ersten beiden Muster stolz. Das Bildnis von Herzog Georg II. mit seinem markanten Bart ziert die Medaille. „Es ist ein selten gezeigtes Porträt, das wir ausgewählt haben. Mir gefällt es sehr gut“, erklärt Jakob. Er hofft auf großes Interesse an den Medaillen aus Kupfer und Zinn, die jeweils 35 Euro kosten und limitiert sind. Durchmesser: 40 Millimeter.