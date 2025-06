New York - Eine weitere Frau im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs hat über erzwungene sexuelle Handlungen durch den Rap-Superstar berichtet. Die Ex-Freundin von Combs, die unter dem Pseudonym Jane in den New Yorker Zeugenstand trat, berichtete unter Tränen von sogenannten "Hotelnächten", bei denen Combs laut ihrer Aussage Drogen und bezahlte sexuelle Begegnungen mit weiteren Männern arrangiert habe. Dies berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.