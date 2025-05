New York - Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat das Verteidigungsteam des früheren Rap-Superstars erfolglos einen vorzeitigen Abbruch des Verfahrens gefordert. Richter Arun Subramanian lehnte den Antrag am Gericht in New York ab, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.