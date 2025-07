Rapper vor Gericht "Diddy" nur teilweise schuldig: Was bedeutet das für MeToo?

"Wir wissen immer noch nicht, wie wir die Gesetze nutzen können, um die Probleme zu lösen, die in unseren intimsten Beziehungen explodieren", kommentierte das Online-Magazin "Slate". Und das Magazin "The Atlantic" prophezeite "verstörende Auswirkungen" des Urteils.

Gibt es vielleicht sogar ein Combs-Comeback?

Combs, gegen den es auch noch zahlreiche Zivilklagen gibt, habe anscheinend "neun Leben", schrieb die "New York Times" - und hält sogar ein Comeback des Rappers für möglich. Der 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Combs gehörte mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt und war auch mit eigenen Musik- und Modelabels erfolgreich.

Ein Comeback galt eigentlich spätestens seit seiner Verhaftung als völlig ausgeschlossen. Neben Combs' Familie hatte von seinen einst vielen prominenten Freunden nur der umstrittene Rapper Kanye West im Gerichtssaal seine Unterstützung für Combs gezeigt - aber das könne sich auch wieder ändern, mutmaßte die "New York Times". "Es könnte sein, dass diese Anschuldigungen und dieser Prozess eines Tages nur ein Fleck auf seinem Lebenslauf sind."