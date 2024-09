Rapper US-Richter lehnt Freilassung von Sean Combs gegen Kaution ab

New York - Der festgenommene US-Rapper Sean "Diddy" Combs, dem Menschenhandel für Sex und organisierte Kriminalität vorgeworfen wird, kommt vorerst nicht auf Kaution frei. Seine Anwälte scheiterten ein weiteres Mal mit ihrem Antrag, Combs gegen Zahlung einer Millionen-Kaution aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn herauszuholen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wies ein Richter am Mittwoch (Ortszeit) das zweite Gesuch zurück. Schon am Vortag hatte eine Richterin in New York die Freilassung blockiert. Gegen diese Entscheidung legten die Anwälte des 54-jährigen Hip-Hop-Moguls Berufung ein.