Tirana - Ein für diesen Samstag geplantes Konzert des umstrittenen US-Rappers Kanye West in Albanien bringt dem Ministerpräsidenten des Adria-Landes, Edi Rama, heftige Kritik ein. Oppositionspolitiker und freie politische Aktivisten beanstandeten, dass Ramas Regierung speziell für Wests Konzert zur Vorbereitung eines Stadions am Rande der Hauptstadt Tirana eilig 4,2 Millionen Euro aus dem Notfall-Fonds des Staatshaushalts bereitgestellt habe. Das berichtete unter anderen Medien das Portal "balkaninsight.com". Die Jüdische Gemeinde des Landes habe den geplanten Auftritt bereits im Mai dieses Jahres wegen Wests früherer antisemitischer Äußerungen kritisiert.