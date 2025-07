Hereinspaziert in die Baustelle! Große, helle Räume tun sich auf – die meisten Wände fehlen. Im Erdgeschoss ist alles abgestützt und auch im Obergeschoss sieht’s aus wie im Rohbau. In den vergangenen Wochen ging’s sozusagen rückwärts auf der Baustelle der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald in Rappelsdorf. In einem Dreivierteljahr soll dort ein komplett saniertes Kinderheim seine Türen öffnen.