Der Ort ist am Sonntag die heimliche Hauptstadt Schleusingens. Die ganze Welt scheint sich hier verabredet zu haben. Rappelsdorf feiert sein Dorffest mit einem „Markt der schönen Dinge“. Und in der Tat hatte Ortsteilbürgermeister Marko Frühauf wohl den richtigen Riecher, als er einen Regionalmarkt vorschlug. Der zieht an diesem Sonntag bei bestem Wetter. Schöne Dinge gibt es hier an den etwa 25 Ständen im Dorfzentrum. Dinge zum Riechen, Schmecken, zum Bewundern oder zum Genießen.