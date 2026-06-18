Rap-Musiker Lil Nas X spricht über bipolare Störung und neue Musik

Los Angeles - Nach einer schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles im August arbeitet US-Rapper Lil Nas X wieder kreativ und stellt neue Musik in Aussicht. In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Update spricht der Sänger auch über seinen Umgang mit einer bipolaren Störung. Er sei einige Monate in einer Einrichtung in Behandlung gewesen und werde jetzt von einem Therapeuten und einem Psychiater begleitet, was ihm sehr helfe. Er fühle sich viel besser, habe weniger Angst und würde nun wieder kreativ arbeiten.