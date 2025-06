Augsburg/München (dpa/lby) - Die kleinste der größten bayerischen Städte hat hier die Nase vorn: In Augsburg schätzen sich die Großstadtbewohner einer Umfrage zufolge als am glücklichsten ein. Das geht aus dem "Glücksatlas" der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervor. In einem Ranking unter den 40 größten Städten Deutschlands mit je mehr als 200 000 Einwohnern rangiert die schwäbische Stadt auf Platz 4 - und damit weit vor München und Nürnberg.