Keine Bestechung

Ulf Greiser, an Bundesligaspieltagen zusammen mit Martin Oeltermann Kommentator am Dyn-Mikrofon, war diesmal hauptsächlich in Sachen Tourismus in der Halle. Greiser ist im Hauptberuf für die CCS GmbH tätig und dort für Tourismus und Marketing zuständig. Nach dem Spiel überreichte er allen Spielerinnen und Betreuern von Dinamo Bukarest jeweils eine sogenannte Präsentationstüte. Darin: ein in fünf Sprachen geschriebener Prospekt über die Stadt Suhl, natürlich das Buch zur Suhler Volleyball-Geschichte, das Greiser vor Jahren mit seinem Bruder Jörn geschrieben hatte, das VfB-Maskottchen Wolfi und ein kleines Stück Viba-Nougat. „Wir wollen uns gastfreundlich präsentieren“, sagte Greiser. Er konnte berichten, dass sich alle Beschenkten sehr über die Präsente gefreut haben.