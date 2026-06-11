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  4. Mann will Wohnung anzünden – Spezialkräfte rücken an

Randalierer in Wohnung Mann will Wohnung anzünden – Spezialkräfte rücken an

Ein 61-Jähriger randaliert in seiner Dachgeschosswohnung und versucht, Feuer zu legen. Spezialkräfte müssen eingreifen. Verletzt wird niemand.

Randalierer in Wohnung: Mann will Wohnung anzünden – Spezialkräfte rücken an
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Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Karlsfeld (dpa/lby) - Ein nach Polizeiangaben offensichtlich psychisch erkrankter Mann hat in Karlsfeld (Landkreis Dachau) versucht, seine Wohnung anzuzünden. Zudem soll der 61-Jährige laut schreiend in seiner Dachgeschosswohnung randaliert haben. Nachbarn riefen Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Rauch gesehen hatten. Mit Hilfe von Spezialkräften nahmen die Beamten den Erkrankten in Gewahrsam. Er kam in eine Klinik. Verletzt wurde dabei niemand.

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Wie sich herausstellte, hatte sich das Feuer wohl nur deshalb nicht ausgebreitet, weil ausreichend Sauerstoff fehlte. Der Brandschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.