Randalierer in Wohnung: Mann will Wohnung anzünden – Spezialkräfte rücken an

Karlsfeld (dpa/lby) - Ein nach Polizeiangaben offensichtlich psychisch erkrankter Mann hat in Karlsfeld (Landkreis Dachau) versucht, seine Wohnung anzuzünden. Zudem soll der 61-Jährige laut schreiend in seiner Dachgeschosswohnung randaliert haben. Nachbarn riefen Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Rauch gesehen hatten. Mit Hilfe von Spezialkräften nahmen die Beamten den Erkrankten in Gewahrsam. Er kam in eine Klinik. Verletzt wurde dabei niemand.