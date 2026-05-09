Der Security-Dienst rief demnach die Polizei, weil sich ein Gast renitent verhalten und in der Disco geraucht habe. Er wurde den Angaben zufolge aus der Diskothek geworfen, bepöbelte davor aber weiter Menschen. Den Platzverweis der Polizei habe er ignoriert und sich massiv gewehrt, weshalb er mit zur Dienststelle fahren sollte. Auf der Fahrt habe er immer wieder versucht, sich zu befreien und dabei auch einen Polizisten verletzt.