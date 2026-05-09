Hof (dpa/lby) - Ein 20-Jähriger hat vor einer Diskothek in Hof randaliert und einen Polizisten verletzt. Ihn erwarten mehrere Anzeigen, wie die Polizei mitteilte.
Ein 20-jähriger Mann bepöbelt Menschen vor einer Disco. Als die Polizei ihn mitnehmen will, wehrt er sich massiv und verletzt einen Beamten.
Hof (dpa/lby) - Ein 20-Jähriger hat vor einer Diskothek in Hof randaliert und einen Polizisten verletzt. Ihn erwarten mehrere Anzeigen, wie die Polizei mitteilte.
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Der Security-Dienst rief demnach die Polizei, weil sich ein Gast renitent verhalten und in der Disco geraucht habe. Er wurde den Angaben zufolge aus der Diskothek geworfen, bepöbelte davor aber weiter Menschen. Den Platzverweis der Polizei habe er ignoriert und sich massiv gewehrt, weshalb er mit zur Dienststelle fahren sollte. Auf der Fahrt habe er immer wieder versucht, sich zu befreien und dabei auch einen Polizisten verletzt.
Letztendlich wurde der Mann den Angaben zufolge in einer Haftzelle untergebracht. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung.