Randale in Dresden: Polizei setzt Ermittlungsgruppe ein

Die Polizei hat bis zum jetzigen Zeitpunkt 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Fokus stehen schwere Körperverletzungsdelikte, Beleidigungen, Sachbeschädigungen sowie Landfriedensbruch. „Wir werden die Ermittlungen sehr konsequent vorantreiben. Bei der Identifizierung der Täter aus dem Umfeld von Hertha BSC zählen wir auch auf die Mithilfe unsere Kollegen aus Berlin. Mit Blick auf die Gewalttäter aus Dresden setzen wir unter anderem auf die Fähigkeiten unserer Super-Recognizer“, erläuterte Rodig. Solche Experten können Gesichter gut erkennen und konkreten Personen zuordnen.