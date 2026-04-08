Randale in Dresden: Polizei setzt Ermittlungsgruppe ein

Nach den Gewaltexzessen beim Zweitliga-Fußballspiel zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC soll eine Ermittlungsgruppe der Polizei das Geschehen im Rudolf-Harbig-Stadion aufklären. Sie trägt den Namen „Fahne“, besteht aktuell aus 14 Beamten und wird von der Berliner Polizei unterstützt, gab die Polizeidirektion Dresden bekannt. Die Aufgabe bestehe darin, die Abläufe der Ausschreitungen zu erhellen und die Tatverdächtigen für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen, verdeutlichte Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig.