Eisprinzessinnen und -prinzen aufgepasst! Die Eröffnung der Ilmenauer Eishalle für die Herbst- und Wintersaison steht kurz bevor!
Ran an den Schläger Vom Zuschauer zum Eishockey-Spieler
Jessie Morgenroth 30.09.2026 - 15:00 Uhr
Große Chance für Eisfans: Der EC Ilmenau macht aus Zuschauern Mitspieler und öffnet das Eis für jedermann. Wer schon immer Eishockey testen wollte, kann jetzt durchstarten.
Eisprinzessinnen und -prinzen aufgepasst! Die Eröffnung der Ilmenauer Eishalle für die Herbst- und Wintersaison steht kurz bevor!