Ein Mann, ein Film, eine Band: Seit dem preisgekrönten Spielfilm „Gundermann“ ist Regisseur Andreas Dresen untrennbar mit der Musik des Lausitzer Liedermachers verbunden. Gemeinsam mit Schauspieler Alexander Scheer und einer Band bringt er die Songs seit 2019 live auf die Bühne – mit großem Erfolg. Nun kommt die Band zum ersten Mal nach Südthüringen – ins Hennebergische Museum Kloster Veßra. Ein besonderer Ort, an dem Filmkunst, Musik und Geschichte aufeinandertreffen.