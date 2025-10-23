Die B-Jugend des FSV Goldlauter spielt seit vergangenem Jahr mit dem Namen Till Lindemann auf der Brust. Der Rammstein-Rockstar hatte die Hemden gesponsert. Nun legte Lindemann mit kleinen Geschenken nach und schickte über Spieler-Papa Alex Becker einen Satz signierter Sportbeutel nach Suhl. Über diese „ganz besondere Überraschung“ konnten sich die Nachwuchsspieler am Wochenende nach ihrem 6:2-Sieg gegen den SC 06 Oberlind freuen, teilt Alex Becker mit.