Bodo Ramelow hatte Ostverwandtschaft und reiste seit Anfang der 1980er Jahre regelmäßig vom hessischen Marburg aus im kleinen Grenzverkehr in die anderthalb Autostunden entfernte DDR. Deshalb dachte er eigentlich, er wüsste Bescheid über Land und Leute. „Als ich dann herkam, stellte ich fest, ich hatte gar nichts verstanden“, sagt der frühere Thüringer Ministerpräsident, heute Bundestagsvizepräsident, von der Linken.