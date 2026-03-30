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  6. Silberlocken geben linken Israel-Hassern kontra

Ramelow, Gysi, Bartsch Silberlocken geben linken Israel-Hassern kontra

Corinna Schwanhold

Nach dem antijüdischen Parteitagsbeschluss der Linken in Niedersachsen erhebt Bodo Ramelow mit den beiden anderen „Silberlocken“ die Stimme. Die Drei sind entsetzt.

Ramelow, Gysi, Bartsch: Silberlocken geben linken Israel-Hassern kontra
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Dietmar Bartsch, Gregor Gysi, Bodo Ramelow: Das auch als „Silberlocken“ bekannte Linken-Trio meldet sich zum Thema Israel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Im internen Streit der Linken über Antisemitismus haben sich die Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow von Israel-Gegnern in den eigenen Reihen abgegrenzt. „Wir wehren uns entschieden gegen Aktivistinnen und Aktivisten in unserer Partei und deren Umfeld, die sich antizionistisch nennen und eigentlich meinen, Israel solle von der Landkarte verschwinden“, schreiben die drei in einem gemeinsamen Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“. Niemals dürfe das Normalität oder Beschlusslage in ihrer Partei werden.

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Bei der Linken gibt es einen Dauerkonflikt über die Haltung zu Israel und zum Gazakrieg. Mitte März hatte der brandenburgische Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner seinen Austritt aus der Linken erklärt, nachdem sich der niedersächsische Landesverband in einem Antrag gegen den „heute real existierenden Zionismus“ gewandt hatte und der israelischen Regierung einen „Genozid“ im Gazastreifen sowie ein System der „Apartheid“ vorgehalten hatte.

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16.03.2026 19:06 Antisemitismus Ramelow warnt Linke vor Weg zur Sekte

Der Linke-Landesverband von Heidi Reichinnek verabschiedet einen Antrag gegen den Zionismus. Der Brandenburger Antisemitismusbeauftrage verlässt die Partei und der Bundestagsvize warnt.

Die Parteispitze verurteilte jede Form von Antisemitismus. „Die Linke stellt sich gegen jede Form von Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus und gegen die Instrumentalisierung des Nahostkonflikts für innenpolitische Hetze“, heißt es in einem Antrag des Geschäftsführenden Bundesvorstands an den Bundesparteitag Mitte Juni.

Bartsch, Gysi und Ramelow betonen, dass Anträge ihrer Partei in Parlamenten und auf Parteitagen beides sein müssten: propalästinensisch und proisraelisch. „Was sie nicht sein dürfen, ist anti-israelisch und anti-palästinensisch.“

Die Linke komme aus einer antifaschistischen Tradition und habe auch die Verantwortung für das Erinnern an die NS-Verbrechen und an die historische Verantwortung der Deutschen gegenüber den größten Opfergruppen des deutschen Faschismus. „Wir werden es nicht zulassen, dass unsere besondere, historische Verantwortung als Deutsche und als Linke relativiert wird.“