Ramelow, Gysi, Bartsch: Silberlocken geben linken Israel-Hassern kontra

Im internen Streit der Linken über Antisemitismus haben sich die Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow von Israel-Gegnern in den eigenen Reihen abgegrenzt. „Wir wehren uns entschieden gegen Aktivistinnen und Aktivisten in unserer Partei und deren Umfeld, die sich antizionistisch nennen und eigentlich meinen, Israel solle von der Landkarte verschwinden“, schreiben die drei in einem gemeinsamen Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“. Niemals dürfe das Normalität oder Beschlusslage in ihrer Partei werden.