Rallye Landsberg: Streckenposten werden gesucht

Derzeit sucht der ausrichtende Verein MC Meiningen Streckenposten. „Damit die Veranstaltung für Teilnehmer und Zuschauer ein voller Erfolg wird, suchen wir engagierte Helferinnen und Helfer. Unterstützen kannst du uns als Streckenposten an den Wertungsprüfungen“, wirbt der MC auf seiner Facebook-Seite um Mithilfe. „Der frühe Helferaufruf ist uns besonders wichtig, damit wir die Veranstaltung bestmöglich planen können und am Rallyetag alles reibungslos und sicher abläuft.“ Wie es dort weiter heißt, erfordert vor allem der Rundkurs in Dreißigacker viel Vorbereitung und Einsatz, um dieses Highlight der Rallye möglich zu machen. Und dabei gilt, je mehr helfende Hände, desto besser. Wer sich also als Teil der Rallye einbringen will kann sich per E-Mail bei den Motorsportfreunden melden (mc-meiningen-helfer@web.de). bei der Meldung sollte der Name und die Telefonnummer angegeben werden. Das Mindestalter für die Streckenposten ist 18 Jahre.