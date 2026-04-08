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Raketentest Südkorea: Nordkorea feuert erneut mutmaßliche Rakete ab

Erneut meldet Südkorea einen mutmaßlichen Raketenstart aus dem Norden. Genaue Angaben zur Art des Geschosses gab es zunächst nicht.

Raketentest: Südkorea: Nordkorea feuert erneut mutmaßliche Rakete ab
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Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet. (Archivbild) Foto: Uncredited/KCNA via KNS/AP/dpa

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein nicht näher identifiziertes Geschoss in östliche Richtung abgefeuert. Die mutmaßliche ballistische Rakete soll demnach im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) gelandet sein, teilte der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit. Genaue Angaben zur Art des Geschosses gab es nicht. Bislang unklar ist auch, ob es sich möglicherweise um mehrere Projektile gehandelt hat.

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Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.