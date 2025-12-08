München - Die 33-jährige Deutsche Michaela Benthaus startet bald als erster Mensch mit Querschnittslähmung ins All - und will damit auch ein Signal für mehr Inklusion setzen. "Ich wäre froh, wenn ich nicht die Erste sein müsste. Sondern ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft schon weiter wären und das normaler wäre", sagt Benthaus im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle zum einen Türen für spätere Missionen öffnen. "Aber ich glaube auch, dass es immer diese großen Ereignisse braucht, um den Fokus auf das Thema Behinderung auf der Erde zu lenken und da hoffentlich auch ein bisschen was bewegen zu können."