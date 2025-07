Spieler, Kapitän und Co-Trainer bei Motor Eisenach, als Trainer mit dem ThSV Eisenach 1997 in die 1. Handball-Bundesliga der Männer aufgestiegen, Trainer der österreichischen Nationalmannschaft der Männer, DHB-Auswahl-Trainer der Frauen – Rainer Osmann ist eine Handball-Legende. An diesem Sonntag, 6. Juli, feiert er im Fränkischen seinen 75. Geburtstag. Vor elf Jahren verließ er seinen Heimatort Eisenach, zog mit seiner Frau Gudrun nach Lauf, um näher an Tochter, Schwiegersohn und Enkelkindern zu sein.