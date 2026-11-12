Es sind Fragen, an der sich nicht nur an diesem Abend im Zella-Mehliser StuKi die Diskussion entzündet: Kann unsere mit der Zerstörung der Natur einhergehende Wohlstandskultur so zügellos wie bisher weitergehen oder müssen wir umdenken, unseren Konsum einschränken und abgeben lernen, um auch künftigen Generationen eine lebenswerte Heimat und Perspektive zu geben? Werden vor allem die Menschen der westlichen Welt auf ihren Wohlstand, ihre globalisierte Art des Wirtschaftens und Lebens verzichten, wenn es um die bloße Existenz geht?