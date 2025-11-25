Rainer Dulger: Arbeitgeberpräsident fordert von Koalition mehr Reformmut

Berlin - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert die Bundesregierung angesichts der wirtschaftlichen Schwäche Deutschlands zu mehr Mut zu Reformen auf. "Alle in der Koalition brauchen mehr Ambition", sagte Dulger beim Arbeitgebertag in Berlin. "Wir sehen die Ansätze, wir sehen die Bemühungen, doch eine Wirtschafts-Wende, einen Reform-Turbo, oder gar eine ganze Reform-Jahreszeit, die haben wir bisher nicht ausmachen können." Das zielte auf eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der einen "Herbst der Reformen" angekündigt hatte.