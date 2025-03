RAG Leader: Von Fitness-Parcours bis Abenteuerbahnhof

„Der Förderbedarf ist auch in diesem Jahr größer als das zur Verfügung stehende Budget“, sagt RAG-Regionalmanagerin Vanessa Linß. Dennoch sei es Ziel, so viele Vorhaben wie möglich umzusetzen. Mitunter würden Projekte von Antragstellern auch noch einmal verschoben. „Da ist also einiges in Bewegung, es bleibt spannend bis zum Schluss.“ „Sportliche Vielfalt im Grünen - Eine Gemeinde in Bewegung“ heißt es beispielsweise aus Obermaßfeld-Grimmenthal. Hier geht es darum, einen Trimm-Dich-Pfad mit fünf Stationen anzulegen. Mit einer entsprechenden Idee waren Schüler im Februar 2024 an den Bürgermeister herangetreten. Das Vorhaben war sogar Thema einer schulischen Projektarbeit. Die jungen Leute wollen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einiges für den Gemeinschaftssinn sowie für Gesundheit und Lebensqualität tun. Das Angebot wird zudem barrierefrei sein und soll Generationen bewegen, aber auch Vereine, Schule sowie Kindergarten einbinden. Ein Zuschuss in Höhe von rund 40 000 Euro wurde für das kommunale Projekt beantragt – dies sind 65 Prozent der Gesamtkosten. Ein Erlebnisspielplatz „Abenteuerbahnhof“ mit einem kleinem Bahnhof und einem Doppelstockzug soll in Floh-Seligenthal im Ortsteil Hohleborn entstehen. Dieser soll erinnern an jene Zeiten, als noch die Eisenbahn im Gemeindegebiet unterwegs war. Auch hierbei geht es um ein kommunales Vorhaben. Ein privates Projekt kommt beispielsweise aus Roßdorf in der Rhön, wo unmittelbar auf dem Campingplatz am dortigen Schloss eine Trekkinghütte geplant ist. Sie soll künftig Wanderern oder Radfahrern ein einfaches Dach überm Kopf für eine Übernachtung bieten – also Schutz vor Nässe und Wind. Damit wird der Tourismus weiter in der Region befördert. Weiter gearbeitet wird auch an der barrierefreien Begegnungsstätte für alle Generationen im Kaltennordheimer Ortsteil Klings.