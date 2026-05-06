Sven Gregor, der Landrat des Landkreises Hildburghausen, ist seit April neuer Vorsitzender der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Leader der beiden Landkreise Hildburghausen und Sonneberg. Er beerbt damit Albert Seifert, der die RAG seit Vereinsgründung 2007 erfolgreich geführt hatte. Albert Seifert hatte noch einmal für den Vorstand kandidiert, dabei aber bereits erklärt, nicht noch einmal für die Spitze zur Verfügung zu stehen.