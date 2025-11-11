Die Auswahl ist längst getroffen und viele Projekte sind bereits in Arbeit. Und inzwischen ist auch der Aufruf für das kommende Jahr schon gelaufen: Mit Leader ist ein profiliertes Förderprogramm der Europäischen Union im ländlichen Raum wirksam, wie kaum ein Zweites. „Es gibt wahrscheinlich kein Dorf in den Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg, in dem wir noch kein Projekt umgesetzt haben“, sagt Albert Seifert. Er ist Vorsitzender Regionalen Aktionsgemeinschaft (RAG) Leader für die beiden Landkreise Sonneberg und Hildburghausen. Die RAG legt - im Rahmen des Möglichen - in ihrer Entwicklungsstrategie fest, welche Bereiche sie in der ländlichen Entwicklung besonders unterstützen möchte. Anhand dieser Kriterien wird eine Matrix angelegt und Punkte verteilt. Die Projekte, die die höchsten Punktzahlen erzielen bekommen mit größerer Wahrscheinlichkeit die begehrte Förderung. Bei der Vergabe spielen aber auch andere Kriterien eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, ob es ein anderes Förderprogramm gibt, in dem ein Projekt möglicherweise besser aufgehoben ist.