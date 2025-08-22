Wer dieser Tage im Baumarkt in der Rennsteigstraße einkaufen war, weiß es schon, denn die Plakate und Schilder zum Räumungsverkauf waren nicht zu übersehen: Alles muss raus, weil der Hagebau-Markt und der dazugehörige Batzner Baustoff-Fachhandel demnächst schließen werden. Das bestätigt die Betreibergesellschaft, die Batzner-Gruppe, auf Nachfrage der Redaktion. „Das genaue Datum steht noch nicht fest, es wird aber noch in diesem Jahr passieren“, teilt Nico Steuding, Vertriebsleiter der Batzner-Baustoffe GmbH, mit. Der Abverkauf der Waren habe bereits begonnen und werde gut angenommen.