Es war eine lange und sprichwörtlich schwere Geburt, als die Stadt Suhl 2012 mit Blick auf eine für alle Anlieger gerechte Lösung in Straßen mit einseitigem Gehweg eine jährlich wechselnde Räumpflicht einführte. Hintergrund waren gehäufte Beschwerden von Anliegern auf der Gehwegseite, dass ausschließlich sie in die Räum- und Streupflicht genommen werden – die gegenüberliegenden Grundstücks- und Hausbesitzer allerdings nicht – obgleich auch sie den Gehweg nutzen. Daraufhin änderte die Stadt ihre Straßenreinigungssatzung dahingehend, dass in Jahren, deren Zahl mit einer geraden Endziffer endet die Eigentümer, deren Grundstücke auf der Gehwegseite liegen, zum Räumen verpflichtet sind. In Jahren, deren Zahl mit einer ungeraden Ziffern endet müssen dann die Nachbarn von Gegenüber ran.