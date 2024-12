Beim Verlassen des Ladens am Montagabend in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) fiel der Mann einer Mitarbeiterin auf. Als er fliehen wollte, verletzte der 43-Jährige die Frau leicht an der Hand. Sie konnte den Mann aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.