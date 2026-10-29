Rätseln über das Motiv Prozess nach tödlicher Amokfahrt in Leipzig beginnt

Leipzig (dpa/sn) - Vor einem halben Jahr raste ein Mann mit seinem Auto durch die Leipziger Innenstadt und tötete zwei Menschen. Von diesem Montag an muss sich der damals 33-Jährige vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord und versuchten Mord in 85 Fällen. Zudem wird dem Deutschen ein schwerer gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in 91 Fällen vorgeworfen. Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts Leipzig sind zunächst 28 Verhandlungstage bis zum 7. Juli kommenden Jahres geplant.