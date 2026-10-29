Rätseln über das Motiv Prozess nach tödlicher Amokfahrt in Leipzig beginnt

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte die Tat erschüttert. "Das hat mich kalt erwischt. Man kann auf so etwas auch nicht vorbereitet sein", hatte der SPD-Politiker in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Er betonte als Präsident des Deutschen Städtetages, Städte müssten Orte des Miteinanders und der Begegnung bleiben.

Wenige Tage nach der Tat hatte die Stadt Leipzig zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Es wurden mehrere sogenannte Oktablöcke an Zugängen zur Innenstadt aufgestellt, um die Zufahrt für Fahrzeuge zu blockieren.