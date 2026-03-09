Rätselhaftes Phänomen Gähn - oder doch nicht? Ist Frühjahrsmüdigkeit ein Mythos?

Im Ausland ist das Phänomen unbekannt

Eine weitere psychologische Erklärung wäre die sogenannte kognitive Dissonanzreduktion: Demnach steigt am Ende der dunklen kalten Jahreszeit der Anspruch, steigende Temperaturen und besseres Wetter ausnutzen zu wollen - für Joggen, Ausflüge, Verabredungen. Wenn dann der dafür nötige Energieschub ausbleibt, bietet die Frühjahrsmüdigkeit eine beruhigende Erklärung - insbesondere wenn sie von anderen Menschen im Umfeld bestätigt wird.

Wenn der Begriff Frühjahrsmüdigkeit ausschlaggebend für das Phänomen ist, dürfte es außerhalb des deutschsprachigen Raums kaum bekannt sein. Blume bestätigt das: "Wenn ich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern davon erzähle, staunen die."

In der englischsprachigen Welt kursiert dagegen der Begriff "spring fever". Dieses "Frühlingsfieber" wird jedoch nicht mit Müdigkeit und Erschöpfung in Verbindung gebracht, sondern mit erhöhter Vitalität und Energie.