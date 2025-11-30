Rätselhafter Auftritt Fragezeichen nach skurriler Rede bei AfD-Jugendkongress

Auch der frisch gewählte Chef des AfD-Nachwuchses Generation Deutschland, Jean Pascal Hohm, hatte am Tag nach dem Kongress noch keine Antwort auf die Frage. "Egal ob linker Provokateur, V-Mann oder einfach verrückt – wer so auftritt, hat in der AfD und ihrer Jugendorganisation nichts verloren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Der Auftritt von Alexander Eichwald hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, bei Aufnahmegesprächen genau hinzuschauen, wen man in die Partei aufnimmt und wen nicht."