Ein Streit, der vielleicht gar keiner war. Eine Eskalation, ohne erkennbaren Grund. Angriffe mit schweren Gegenständen, ohne dass sich jemand verletzt, und eine Person, die mit einer Kettensäge auf andere losgeht. Man kann die letzten Fälle in Schmalkalden drehen und wenden, wie man möchte: Schlau wird man aus ihnen nur schwer, wie Anne-Kathrin Seifert, Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion, auf Nachfrage zugibt.