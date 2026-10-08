Donauwörth (dpa/lby) - Ein Gasgeruch hat am Morgen in Donauwörth einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird vermutet, dass der Geruch von einem abgestellten Güterzug ausging, der inzwischen weiterfuhr. Der Geruch war an einem Lebensmittelmarkt und in umliegenden Straßen bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte für Messungen in der Umgebung aus, fand aber nichts Auffälliges. Mittlerweile sei der Geruch auch verflogen, hieß es.