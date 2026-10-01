Rätsel um Flugpionierin Neue Spur zu Pilotin Amelia Earhart – Suche im Südpazifik

Aber wie konnte sie die tollkühne Atlantik-Überquerung noch toppen? Ihre Antwort: Ein Flug um die Welt, den sie 1937 in Angriff nahm. Nach zahlreichen Zwischenlandungen sollte sie nach der Umrundung des Globus wieder auf US-Boden landen. Doch der Stichtag verstrich, ohne dass Earhart oder ihr Navigator Fred Noonan auftauchten.

Knochenfunde auf Nikumaroro

Nikumaroro ist kein neuer Name in der langen Suche nach Earhart. Schon seit den 1980er Jahren vermuten Forscher, dass die Pilotin dort notlandete, nachdem sie das winzige Howland Atoll – ihr eigentliches Ziel – verfehlte und der Treibstoff knapp wurde. Mehrere Expeditionen fanden auf der Insel Überreste, die aus den 1930er-Jahren stammen könnten: etwa Teile eines Damenschuhs und eines Spiegels, Knöpfe und Acrylglas. Indizien, die in die Zeit von Earhart passen, aber nie eindeutig belegt wurden.

Auch waren auf Nikumaroro schon 1940 Knochen entdeckt worden, die aber später nicht mehr aufzufinden waren. 2018 veröffentlichte der amerikanische Anthropologe Richard L. Jantz in der Fachzeitschrift "Forensic Anthropology" eine Studie, wonach die Maße der menschlichen Überreste gut zu den Körpermaßen Earharts passen könnten.

Das Taraia-Objekt gibt Anlass zur Hoffnung auf Antworten. Expeditionsleiter Pettigrew nannte die Mission die vielleicht größte Chance überhaupt, das Mysterium endlich aufzuklären. "Amelia Earharts Flugzeug, die Electra, zu finden, wäre eine einmalige Entdeckung", sagte er. Das Team will zunächst nur dokumentieren, nicht bergen. Erst eine zweite Mission könnte später Wrackteile heben und wissenschaftlich analysieren.