Internationale Experten eingeflogen

Der 1,3 Tonnen schwere Wal-Kadaver war in den vergangenen Monaten in einem Kühlhaus aufbewahrt worden. Auch internationale Experten flogen ein, um an der außergewöhnlichen Untersuchung teilzunehmen. In Zukunft soll das Skelett nach einem Bericht des Senders Radio New Zealand (RNZ) im Tūhura Otago Museum in Dunedin ausgestellt werden.