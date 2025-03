Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, über Jahre Mitarbeiter in Thüringer Behörden mit Droh- und Erpressungsschreiben überzogen zu haben, um sich so staatlichen Zahlungsverpflichtungen zu entziehen und die Behörden lahmzulegen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an.