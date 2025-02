Stefan Wieseke und Enrico Schippel heißen die neuen Radwegewarte der Gemeinde Grabfeld. Zur ersten Ratssitzung des neuen Jahres am Dienstagabend im Kulturhaus in Exdorf wurden die beiden offiziell von Bürgermeister Christian Seeber in ihre ehrenamtliche Funktion berufen. Zuvor war vom Gremium eine entsprechende Richtlinie zur Berufung von Radwegewarten als Grundlage für das Ehrenamt beschlossen worden.