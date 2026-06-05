Immer mehr Touristen sind mit dem Fahrrad unterwegs. Laut einer Erhebung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nutzten im vergangenen Jahr rund 12,7 Millionen das Rad im Urlaub. Diese Zielgruppe rückt auch im Urlaubsort Oberhof zunehmend in den Fokus. Hier achtet der ehrenamtliche Radwegewart Ulrich Cazin darauf, dass die Wege in und um Oberhof für Radler gut in Schuss sind. Im Tourismusausschuss berichtete er nun über die aktuelle Rad-Situation in der Rennsteigstadt.