Wenn zwei an einem Strang ziehen, ist der Erfolg meist größer, als wenn nur einer sich etwas vornimmt. Eigentlich waren es zwei Beweggründe, die letztendlich zu einem gemeinsamen Erfolg führten. Da hatte Konrad Hartmann, der Organist von Helmershausen, einmal eine Veranstaltung erlebt, die es anderswo mit dem Namen OrgelTastaTour schon seit einiger Zeit gibt. Will heißen, da zieht ein Organist in kurzen Abständen von einer Kirche zur anderen in der Nähe gelegenen und lässt dort die jeweilige Orgel erklingen. Nicht für ein zweistündiges volles Orgelkonzert, sondern für eine reichliche halbe Stunde, ehe er in das nächste Gotteshaus weiterzieht. Mit dem Ziel, den Mitgliedern der jeweiligen Kirchgemeinde bewusst zu machen, was für ein wundervolles Instrument sie besitzen, das doch öfter erklingen sollte. „Wir haben hier in der Region ebenfalls wertvolle historische Orgeln, nicht nur in Helmershausen“, dachte sich Konrad Hartmann und bereitete eine solche OrgelTastaTour vor. Gewinnen konnte er dafür den Organisten aus der Region Fulda, Thorsten Pirkl. Als Stationen waren bald die Kirchen in Helmershausen und den Nachbarorten Gerthausen, Wohlmuthausen und Bettenhausen dazu gewonnen worden.