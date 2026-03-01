Zum geplanten Radweg zwischen Wümbach und Ilmenau stellte Stadtrat Julian Wüster (SPD) am Donnerstag eine Anfrage an die Stadtverwaltung. Er nutzte dazu die Fragestunde in der Stadtratssitzung. Einleitend erklärte er, im Ortsteilrat Wümbach sei mitgeteilt worden, dass der Zeitpunkt für die Umsetzung des geplanten Radwegs zwischen dem Ortsteil Wümbach und der Kernstadt Ilmenau weiterhin ungeklärt sei.