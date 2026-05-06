Der Rad- und Gehweg vom Ortsteil Dreißigacker zum Klinikum fehlt seit Jahren. Nun ist dessen Bau geplant: Start August 2026. Doch das Vorhaben an der Bergstraße ist vom Stadtrat noch nicht einmal bestätigt. Vielmehr stritt das Gremium am Dienstag äußerst heftig über Sinn, Kosten und Ausführung. Denn das 430 Meter lange Wegstück mit Beleuchtung, dem Ausbau einer Bushaltestelle, Ersatzpflanzungen und anderem mehr dürfte sehr teuer werden: insgesamt 850.000 Euro. Die Stadt müsste davon etwa eine viertel Million Euro selbst zahlen, der Rest sind verschiedene Zuschüsse und Anliegerbeiträge.