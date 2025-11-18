Erklärtes Ziel der Stadt Römhild ist es, die 14 Ortsteile durch ein Radwegenetz so miteinander zu verbinden, dass alle mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Dieses Ziel ist im klassifizierten Radverkehrskonzept der Stadt Römhild mit hoher Priorität eingestuft und wird Schritt für Schritt umgesetzt. Im Zuge der Umsetzung dieses Radverkehrskonzeptes ist wiederum die Anbindung des Ortsteils Zeilfeld an das bestehende Radverkehrsnetz mit hoher Priorität eingestuft.