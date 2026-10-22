Der Radwegebau am Weidberg geht weiter – der Stadtrat Kaltennordheim hat eine Firma damit beauftragt, das Baufeld freizumachen, und eine weitere, den Radweg zu bauen. Der teurere der beiden Aufträge – der Wegebau – ging an das Bauunternehmen Wolf aus Steinbach-Hallenberg. Zwar war zur Stadtratssitzung in der ersten Oktoberwoche dessen Angebot noch nicht geprüft, doch der Bürgermeister wurde beauftragt, den Auftrag nach dieser Prüfung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Viel dürfte sich hier nicht ändern. Unter den Bietern war das Steinbacher Unternehmen das führende – es hatte ein Angebot von rund 152.000 Euro abgegeben. Fünf weitere Firmen hatten sich an der öffentlichen Ausschreibung beteiligt, davon vier aus der Region. Das teuerste Angebot lag immerhin 120.000 Euro über dem Best-Gebot. Dem Stadtrat fiel die Wahl also nicht schwer.