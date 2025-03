„An der Hasel wird gefällt, ganz egal ob es gefällt“, schreibt unser Leser Rainer Völkel zu seinem Schnappschuss vom Haselradweg von Suhl nach Dietzhausen, kurz vor der Schwimmbadbrücke. Entstanden ist das Foto am Mittwoch. Die Spuren sehen nicht wie jugendlicher Leichtsinn aus, sondern verdächtig nach dem Werk eines fleißigen Bibers, der sich an der Hasel niedergelassen hat. In Deutschland leben mehr als 40 000 Biber über alle Flächenbundesländer verteilt.