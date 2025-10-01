Erfurt (dpa/th) - Rad- und Autoverkehr sollten nach Ansicht der Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, in Thüringen gleichgestellt werden. Der Ausbau der Radinfrastruktur müsste aus ihrer Sicht genauso eine gesetzliche Pflichtaufgabe für die Kommunen sein, wie der Bau von Straßen, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen. Bisher sei das eine freiwillige Leistung. "Wenn das Geld knapp wird, streicht man bei den freiwilligen Aufgaben, weil die Pflichtaufgaben erfüllt werden müssen", so Enders (parteilos). Sie äußerte sich am Rande der Thüringer Radverkehrskonferenz in Erfurt.