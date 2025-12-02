2016 hat der Ilm-Kreis ein Radverkehrskonzept aufgestellt. Nach zehn Jahren ist es nun an der Zeit, dieses fortzuschreiben und zu erneuern. Erfolgen soll dies in den kommenden Monaten unter Beteiligung der Kommunen und der Bürger.
