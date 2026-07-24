 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Geld aus Sondervermögen fließt auch in sächsische Radwege

Radverkehr Geld aus Sondervermögen fließt auch in sächsische Radwege

Die Planungen waren schon fertig, doch dann fehlte das Geld. Dank Bundesmitteln aus dem Sondervermögen können nun zwei Radwege in Sachsen gebaut werden.

Radverkehr: Geld aus Sondervermögen fließt auch in sächsische Radwege
1
Geld aus dem Sondervermögen des Bundes soll auch in sächsische Radwege fließen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Dresden (dpa/sn) - Vom Sondervermögen des Bundes soll auch der sächsische Radverkehr profitieren. "Mit den Verhandlungen zum Sachsenfonds haben wir erreicht, dass insgesamt 24 Millionen Euro zusätzlich in nachhaltige Mobilität fließen – jeweils rund acht Millionen Euro in den Radverkehr, den öffentlichen Nahverkehr und die Schieneninfrastruktur. Das Ergebnis sind sichere Radwege, bessere Verbindungen und mehr Lebensqualität für die Menschen vor Ort", erklärte Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert.

Nach der Werbung weiterlesen

Radwege standen mangels Geldes auf der Kippe 

Sachsen hat die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität in einem Sachsenfonds gebündelt. Bis 2036 stehen insgesamt rund 4,8 Milliarden Euro bereit. Mit Geld aus diesem Fonds können nun auch Radwege entstehen, die trotz abgeschlossener Planung wegen fehlender Haushaltsmittel bereits auf der Kippe standen. Das betrifft etwa Projekte in Seifhennersdorf sowie zwischen Tharandt und Grumbach.

Radweg zwischen Ebersbach und Seifhennersdorf

Ein Beispiel ist der neue Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 140 zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf. Das Vorhaben war bereits fertig geplant, musste jedoch mangels Geldes verschoben werden. Mit rund 3,7 Millionen Euro aus dem Sachsenfonds kann das Projekt nun umgesetzt werden. Auf rund 2,5 Kilometern entsteht eine sichere Verbindung zwischen beiden Städten. "Besonders Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Oberland-Gymnasium sowie Pendlerinnen und Pendler profitieren künftig von einem deutlich sichereren Alltag auf dem Fahrrad", hieß es.

Auch Piste zwischen Tharandt und Grumbach wird gebaut

Auch der Radweg zwischen Tharandt und Grumbach wird durch die zusätzlichen Mittel aus dem Sachsenfonds machbar. Die Pläne für das rund 4,5 Millionen Euro umfassende Vorhaben waren fertig. Nun kann auf rund 2,3 Kilometern ein 2,50 Meter breiter Radweg entlang der Staatsstraße 192 gebaut werden. 

"Wir haben uns die Radwegprojekte in Sachsen genau angesehen und gezielt Vorhaben ausgewählt, die baureif waren, wichtige Lücken schließen und das Radfahren für Bürgerinnen und Bürger nachhaltig sicherer machen", betonte Katja Meier, Sprecherin für Verkehrspolitik in der grünen Landtagsfraktion.