Radverkehr: Geld aus Sondervermögen fließt auch in sächsische Radwege

Dresden (dpa/sn) - Vom Sondervermögen des Bundes soll auch der sächsische Radverkehr profitieren. "Mit den Verhandlungen zum Sachsenfonds haben wir erreicht, dass insgesamt 24 Millionen Euro zusätzlich in nachhaltige Mobilität fließen – jeweils rund acht Millionen Euro in den Radverkehr, den öffentlichen Nahverkehr und die Schieneninfrastruktur. Das Ergebnis sind sichere Radwege, bessere Verbindungen und mehr Lebensqualität für die Menschen vor Ort", erklärte Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert.