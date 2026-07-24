Radverkehr: Geld aus Sondervermögen fließt auch in sächsische Radwege

Radweg zwischen Ebersbach und Seifhennersdorf

Ein Beispiel ist der neue Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 140 zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf. Das Vorhaben war bereits fertig geplant, musste jedoch mangels Geldes verschoben werden. Mit rund 3,7 Millionen Euro aus dem Sachsenfonds kann das Projekt nun umgesetzt werden. Auf rund 2,5 Kilometern entsteht eine sichere Verbindung zwischen beiden Städten. "Besonders Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Oberland-Gymnasium sowie Pendlerinnen und Pendler profitieren künftig von einem deutlich sichereren Alltag auf dem Fahrrad", hieß es.